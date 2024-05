Cruz Azul prepara un gran fichaje del fútbol europeo para la Liga MX

Cruz Azul está cerca de hacer oficial el regreso de Jorge Sánchez a la Liga MX. El mediocampista mexicano terminaría contrato con Ajax y llegaría a la Máquina Azul.

Fabrizio Romano informó que Jorge Sánchez llegará al club cementero por un precio de $3 millones de dólares.

Este sería el segundo intento de Cruz Azul de traer a Jorge Sánchez de regreso al fútbol mexicano tras fallar un pase en el periodo de transferencias pasado.

Sánchez este año jugó en 14 partidos de 28 posibles con el Porto que quedó muy lejos de la cima del campeonato portugués.

Este será el regreso de Jorge Sánchez tras su paso con el América y Santos Laguna. Con las Águilas ganó una Copa México, Torneo Apertura y Campeón de Campeones.

Con Santos Laguna disputó un total de 39 partidos y ganó un Torneo Clausura.

Jorge Sánchez comentó sobre la transferencia caída en invierno

Durante el periodo de invierno, Jorge Sánchez estuvo cerca de llegar a Cruz Azul, pero el pase no se dio. El futbolista mexicano respondió que el pase es algo que le deja eso a su agente y el no se dio por enterado.

“No sé, mi agente fue el que estuvo viendo todo, así que yo estoy muy tranquilo, lo que me toca es meterlo y enfocarme en lo mío. Si viene algo, a seguirle metiendo. Yo estoy muy tranquilo aquí en los meses que me toca, tengo que cumplir partidos, y si no, tengo que ver también mis mejores opciones”, comentó Jorge Sánchez en declaraciones a TNT Sports