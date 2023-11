Esto dijo Rodrygo sobre su altercado con Messi (+Vídeo)

El partido entre Brasil y Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 estuvo marcado por la violencia, tanto dentro como fuera del campo. Antes de que comenzara el encuentro, la policía brasileña reprimió brutalmente a los hinchas argentinos que se habían acercado al Estadio Maracaná, lo que provocó la indignación de los jugadores de la Albiceleste, que decidieron abandonar el terreno de juego por unos minutos.

En medio de la confusión, se produjo un enfrentamiento verbal entre el capitán argentino, Lionel Messi, y el joven delantero brasileño, Rodrygo. Según varios medios, el jugador del Real Madrid le recriminó a Messi que se llevara a sus compañeros al vestuario, mientras que el astro del Inter Miami le respondió recordándole que Argentina era el actual campeón del mundo, tras haber ganado el Mundial de Qatar 2022.

La discusión entre ambos se hizo viral en las redes sociales, donde algunos usuarios apoyaron la actitud de Messi, mientras que otros criticaron su soberbia. Además, Rodrygo denunció que recibió insultos racistas por parte de algunos internautas, lo que generó una ola de repudio y solidaridad.

En la zona Mixta luego del partido del Real Madrid por la Champions, se le preguntó al brasileño sobre su roce con Messi. “No puedo hablar de esto, no puedo, el Madrid no me deja”, fueron las palabras de Rodrygo a la prensa antes de girarse a otro colega periodista.