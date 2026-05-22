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El delantero mexicano Julián Quiñones se consolidó como la máxima figura ofensiva de la Liga Profesional Saudí al asegurar el título de goleo individual en la última jornada del campeonato con un hat trick. Con esta actuación, el atacante del Al Qadsiah alcanzó la cifra de 33 goles en la temporada, superando de forma definitiva a los delanteros Iván Toney y Cristiano Ronaldo en la carrera por el liderato de anotaciones.

El gol del campeonato para el delantero del Al Qadsiah

En el último compromiso del torneo, Quiñones definió el liderato de goleo mediante una acción individual que culminó en anotación. Con este tanto, el futbolista sumó 33 goles en su cuenta personal, rompiendo el empate definitivo en la tabla de goleadores y asegurando el galardón individual para su club.

La definición técnica en el partido final permitió al atacante mexicano rebasar al delantero inglés Iván Toney, quien finalizó la competencia con un registro de 32 anotaciones. La regularidad ofensiva de Quiñones a lo largo de las jornadas fue el factor determinante para mantener al Al Qadsiah en los primeros planos de la competencia.

Así quedó la tabla de goleadores

La competencia por el título de goleo en el fútbol árabe se mantuvo cerrada hasta los minutos finales de la última fecha. Quiñones logró establecerse en la primera posición por encima de futbolistas de trayectoria internacional en el balompié europeo.