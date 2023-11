¡Partidazo! Estados Unidos jugará su primer partido en 2024 contra este país

La selección de Estados Unidos anunció este lunes que el 20 de enero de 2024 estará viéndose la cara con Eslovenia en el Toyota Field de San Antonio, Texas, como motivo de su primer amistoso del siguiente año, rumbo a la Copa América. Los norteamericanos sellaron su pase al torneo continental luego de superar, con resultado global de 4-2, a Trinidad y Tobago en la Liga de Naciones Unidas de Concacaf.

Eslovenia, por su parte, también hizo lo propio en su parte del mundo, clasificando como segunda de grupo a la Eurocopa, solo detrás de Dinamarca.

Al no tratarse de una fecha FIFA oficial, los máximos exponentes de cada escuadra no se podrán uniformar al deber cumplir con compromisos en sus respectivos clubes. Christian Pulisic, Gio Reyna, Weston McKennie, Folarin Balogun; Jan Oblak, Benjamin Sesko y Andraz Sporar son algunos de los futbolistas que no estarán presentes.

“Esta es una oportunidad para nosotros de identificar y trabajar con la próxima generación de jugadores que tienen el potencial de tener un impacto en nuestro programa”, declaró Gregg Berhalter, estratega del USMNT.

Los representantes del país de las barras y las estrellas llegarán al choque tras haber caído derrotados (2-1) en el Estadio Hasely Crawford contra Trinidad y Tobago. No obstante, antes del resultado adverso, ya habían superado al mismo equipo (3-0) y, un poco antes, a Ghana (4-0).

Posterior al amistoso contra Eslovenia, USA tendrá la responsabilidad de enfrentarse a Jamaica por las semifinales de la Concacaf Nations League.