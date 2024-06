Mourinho expresa su rechazo por todos los jugadores de la Roma

Los años pasan y hay cosas que no cambian en el fútbol europeo, por ejemplo la actitud de José Mourinho en las ruedas de prensa. En su segunda presentación ante los periodistas tras ser presentado como entrenador del Fenerbahce turco, el ex entrenador del Real Madrid se refirió a su anterior grupo de jugadores sin ningún tipo de cariño.

A pesar de la gran trayectoria de Mourinho, el humor del estratega no cambio, sobre todo cuando se trata de temas que no le simpatizan, como sus equipos pasados, tal como es el caso de la Roma, equipo italiano que lo despidió a mitad de temporada por no conseguir los resultados esperados, esto a pesar de ganar una Conference League y llegar a una final de la Europa League.

Mourinho rechaza todo de la Roma

En rueda de prensa a Mou le preguntaron sobre la posibilidad de fichar a jugadores de la Roma para su nuevo proyecto: La respuesta del portugués fue tajante, dejando ver que no quiere saber nada de su último fracaso: “Déjame ser claro: tengo CERO interés en cualquier jugador de la AS Roma”.

Las palabras del pasado castigan a Mou

Mourinho ha recibido muchas criticas a consecuencia de sus declaraciones en el pasado, cuando en más de una ocasión se refirió con desprecio a los clubes de segunda categoría, que según él no entrenaría dado su nivel... Por aquél entonces el dos veces ganador de la Champions entrenaba al Real Madrid y no había pasado por una serie de despidos que ahora lo sitúan en la liga turca.