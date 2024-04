Lionel Messi explota contra el Monterrey tras la derrota del Inter Miami

Lionel Messi terminó explotando en el post-partido de la derrota 1-2 de Inter Miami vs Monterrey. El astro argentino vivió un momento de controversia en el túnel de vestuarios contra el cuerpo técnico rival; pero también contra el cuerpo arbitral por las decisiones controversiales que tuvo el enfrentamiento de la Concachampions.

Messi se mostró muy molesto con la actuación del árbitro Walter López por las decisiones controversiales del partido. Sin embargo, no quedó ahí, ya que el argentino junto con Jordi Alba y Luis Suárez se encararon con el cuerpo técnico del Monterrey; el motivo fueron las declaraciones en la previa del partido, algo que según ellos condicionó al arbitraje.

Rayados pidió a la Concacaf Liga de Campeones abrir un expediente contra Inter Miami por los incidentes en el post-partido, así lo indicó el periodista Fernando Schwartz.

Lionel Messi en duda para la vuelta contra Monterrey en la Concachampions

Lionel Messi no estuvo en el partido de ida por los 4tos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf. De igual forma, el Tata Martino no aseguró que el argentino vaya a jugar el partido de vuelta; el 'Tata' sobre Messi: "Va partido a partido. Entendimos que este no era el partido para que él esté, no estaba listo".

Por otra parte, Martino aseguró que continuarán con esa estrategia: "Así pasará con Colorado (Rapids), así pasará con la vuelta en Monterrey, pero cada día se siente mejor, solo que hoy corríamos un riesgo demasiado grande".

Estos son los números de Lionel Messi en lo que va de temporada con Inter Miami:

- 5 partidos, 5 goles, 2 asistencias, 410 minutos