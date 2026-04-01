Lionel Messi agiganta su leyenda en una noche de emociones en La Bombonera

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El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, alcanzó los 902 goles en su carrera profesional durante el encuentro frente a Zambia. En lo que podría ser su última función en territorio argentino, el astro rosarino firmó una actuación integral con gol y asistencia para el deleite del público presente.

Desde las horas previas, el clima en las tribunas sugirió una despedida anticipada. Lionel Messi, fiel a su historia con la camiseta albiceleste, respondió a la expectativa con la jerarquía que lo ha caracterizado durante más de dos décadas de trayectoria internacional.

Un gol para la historia y el camino a los mil tantos

El momento cumbre de la noche llegó cuando Messi anotó el segundo tanto del partido, elevando su cuenta personal a 116 goles con la selección nacional. Con este grito, el diez no solo aseguró la victoria parcial ante el conjunto africano, sino que también cruzó la barrera de los 900 goles totales.

Además de su cuota goleadora, el capitán registró su asistencia número 62, consolidando su posición como el máximo asistente y goleador histórico del equipo argentino. Su capacidad para influir en el juego, incluso en la etapa final de su carrera, sigue siendo el eje central del esquema dirigido por Lionel Scaloni.

Estadísticas de un ciclo inigualable

La trayectoria de Messi con Argentina se resume en cifras que parecen de otro planeta. Con 198 partidos disputados, el rosarino ha liderado al equipo en ocho finales, logrando la consagración en el Mundial de Qatar 2022, el bicampeonato de América y la Finalissima. Estos logros lo posicionan como el jugador con más contribuciones de gol en la historia de los Mundiales y el máximo artillero de las eliminatorias sudamericanas.

¿El último baile en suelo argentino?

La gran interrogante que sobrevoló La Bombonera fue si este compromiso representó la última vez que Messi vestirá la camiseta argentina frente a su gente. Aunque el jugador no ha brindado una confirmación definitiva sobre su retiro, la intensidad de los festejos y el ambiente de gratitud generalizada indicaron que el final de esta era está cerca.