Fútbol Internacional: Saprissa muy cerca de contratar a este viejo conocido para la próxima temporada

El Torneo Apertura de la Primera División de Costa Rica está por llegar a su fin, los primeros juegos de las Semifinales ya se llevaron a cabo y el Deportivo Saprissa sacó ventaja en su enfrentamiento con marcador de 2-0 sobre Cartaginés. Sin embargo, la directiva ya se está moviendo para armar el mejor equipo posible para el siguiente torneo, con una contratación que llevan esperando mucho tiempo y se está avanzando poco a poco.

Saprissa está por cerrar la llegada del tico Joseph Mora ex jugador del Charlotte FC de la MLS y ex también del Deportivo Saprissa, con quien logró dos títulos de liga. El equipo lleva bastante tiempo buscando cerrar las negociaciones con el jugador que tiene las ganas de volver a lo que es su casa para seguir desarrollando su carrera, ya que el paso por los Estados Unidos no fue fructífero a nivel deportivo.

Joseph Mora es un lateral izquierdo de garantías, es muy bueno en el uno contra uno y toma buen timming para defender a su rivales, es una contratación clave para el equipo del Vladimir Quesada por que en esa zona han fracasado todo lo que se ha contratado. Con la llegada de Mora se busca regularidad en una posición vital a nivel ofensivo y defensivo para el planteamiento del entrenador.

Estos fueron los números de Joseph Mora en el Charlotte FC:

- 30 partidos entre MLS, copa y torneos internacional, no logró marcar y tampoco asistió.

Estos fueron los registros con Saprissa desde la temporada 2014-15 a la 2017-18:

- 83 partidos, 1 gol, 2 asistencias

- Dos títulos de la Primera División en la temporada 2015 y 2016