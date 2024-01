Alerta mundial por la salud del "Kaiser" alemán Franz Beckenbauer

El mítico jugador alemán Franz Beckenbauer, encendió las alarmas del fútbol mundial, luego de que se conociera su estado actual de salud.

Así lo dio a conocer su hermano Walter aseguró que el zaguero bávaro no se encuentra bien. “Si dijera ahora que está bien, mentiría y no me gusta mentir. No se siente bien. Es un altibajo constante”, reveló.

La revelación de Walter Beckenbauer apareció en un documental que se publicará el venidero 2 de enero, el consorcio de radiodifusoras públicas de Alemania (ARD), donde se recorrerá los puntos álgidos de la carrera del “Kaiser” alemán.

Al parecer, desde abril su estado de salud empeoró. El semanario Spiegel alertó recientemente sobre la delicada situación del legendario exjugador de la selección alemana, indicando que un sobresalto emocional podría comprometer gravemente su situación clínica, la cual ha visto un “deterioro significativo” en su juicio y memoria, sin expectativas de recuperación.

Beckenbauer, que ganó dos Balones de Oro y fue incluido en 2020 en el Dream Team histórico del galardón, además de ser presidente de honor del Bayern, ha enfrentado en los últimos años numerosos problemas de salud.

Fue sometido a dos cirugías cardíacas y a un implante de cadera. Además, reveló para la revista ‘Bunte’ en 2019 haber perdido la visión en un ojo durante su torneo de golf, la ‘Kaiser Cup’.

“Tuve un supuesto infarto ocular en un ojo. Lamentablemente, ya no puedo ver nada con el derecho. Y debo tener precaución con mi corazón”.