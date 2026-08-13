El insólito hallazgo en Bolivia en el autobús del São Paulo

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Las autoridades de Bolivia interceptaron un autobús contratado para trasladar al plantel profesional de São Paulo y descubrieron un cargamento de 86,5 kilogramos de marihuana oculto en el vehículo. El operativo culminó con la detención de tres choferes y obligó a la empresa prestadora del servicio a reemplazar la unidad de manera urgente para no interrumpir el cronograma del equipo brasileño.

El procedimiento policial se llevó a cabo mientras la unidad viajaba hacia Santa Cruz de la Sierra para quedar a disposición de la delegación paulista. A pesar de que el vehículo ya lucía el escudo oficial del club en su carrocería, la droga fue localizada antes de que directivos, cuerpo técnico o futbolistas abordaran el transporte.

Detalles del operativo policial en la carretera

Durante la inspección del autobús, los agentes antinarcóticos detectaron irregularidades en la cabina. Tras una revisión exhaustiva del compartimento, los efectivos hallaron cuatro sacos de gran tamaño que contenían los paquetes de sustancia ilícita, cuyo peso total alcanzó los 86,5 kilogramos.

Tres personas aprehendidas a disposición de la justicia

Los tres conductores asignados al trayecto fueron aprehendidos de inmediato por las fuerzas de seguridad locales. Todos quedaron incomunicados y a disposición de la Fiscalía General del Estado de Bolivia, instancia que abrió una investigación penal para determinar la procedencia del cargamento, la red de distribución involucrada y si la estructura logística de la empresa de transportes estaba siendo utilizada de forma recurrente para el tráfico de drogas.

La postura del club brasileño ante el hecho

A través de un comunicado oficial, la directiva de São Paulo aclaró que ningún integrante de la delegación tuvo contacto con el vehículo incautado ni con el personal arrestado. La institución enfatizó que la contratación del servicio se realizó mediante un proveedor externo encargado de la logística terrestre en territorio boliviano.

Cambio de unidad y normalidad en la agenda

Para garantizar la movilidad del grupo, la empresa de transportes facilitó de inmediato un segundo autobús totalmente inspeccionado. De esta manera, el plantel continuó con su plan de trabajo sin mayores imprevistos logísticos de cara al compromiso internacional.

Enfoque centrado en la Copa Sudamericana

El incidente no alteró la planificación del conjunto dirigido por el cuerpo técnico paulista. La delegación completó su traslado hacia la sede del partido para disputar el encuentro frente a Bolívar, correspondiente a la fase decisiva de la Copa Sudamericana, concentrando la atención exclusivamente en el aspecto competitivo tras el cierre del operativo policial.