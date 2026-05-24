Wendy Guevara vive momentos de tensión en vuelo a Corea del Sur

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Lo que prometía ser un emocionante viaje rumbo a Corea del Sur terminó convirtiéndose en una experiencia de angustia para Wendy Guevara y varios influencers mexicanos que viajaban en un vuelo internacional de Aeroméxico.

La creadora de contenido relató en redes sociales el fuerte susto que vivieron los pasajeros después de que la aeronave presentara una falla técnica en pleno trayecto, obligando al piloto a regresar de emergencia a la Ciudad de México.

El pánico que vivió Wendy Guevara

Según explicó la influencer, la situación comenzó a tornarse extraña varias horas después del despegue, cuando la tripulación informó que existía un problema relacionado con el parabrisas del avión.

“Se rompió el parabrisas”, contó Wendy en algunos videos compartidos tras el aterrizaje, mientras describía el miedo e incertidumbre que se vivió dentro de la aeronave.

De acuerdo con los primeros reportes, el vuelo AM090 de Aeroméxico se dirigía hacia Corea del Sur cuando la tripulación detectó una falla en el parabrisas del Boeing 787-8.

La aeronave ya había recorrido varias horas de trayecto e incluso realizó una escala previa en Monterrey antes de que se tomara la decisión de regresar.

Aunque el incidente no pasó a mayores y el aterrizaje se realizó de manera segura, los pasajeros confesaron haber vivido momentos de tensión debido a la incertidumbre y a la falta de información inmediata.

Los influencers reaccionaron al susto

Además de Wendy Guevara, en el vuelo también viajaban figuras del entretenimiento y redes sociales como La Bebeshita, Kunno, Celia Lora, Lolita Cortés y Vanessa “Labios 4K”, quienes compartieron parte de la experiencia con sus seguidores.

La Bebeshita confesó que sintió mucho miedo cuando escuchó que el avión debía regresar de inmediato, mientras otros influencers intentaban mantener la calma durante el trayecto de regreso.

Por su parte, Wendy relató que, además del susto, el cansancio comenzó a afectar a varios pasajeros después de permanecer tantas horas dentro del avión sin poder continuar el viaje.

El viaje de Wendy Guevara a Corea del Sur ya había generado conversación desde hace varios meses, luego de que la influencer revelara públicamente sus planes de someterse a nuevos procedimientos estéticos en ese país, reconocido mundialmente por sus avances en cirugía facial.

Incluso, la famosa había explicado que tomaría precauciones médicas especiales debido a problemas de salud que enfrenta actualmente, entre ellos hipertensión arterial diagnosticada tras intervenciones anteriores.