Wendy Guevara evalúa la posibilidad de convertirse en madre

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La creadora de contenido trans Wendy Guevara habló abiertamente de sus deseos de convertirse en madre por primera vez, mientras evalúa las alternativas.

En una entrevista para el programa ¡Siéntese quien pueda!, la ganadora de La Casa de los Famosos confesó estar en la búsqueda de un hijo; sin embargo, está en el proceso de informarse para conocer a fondo cada método.

"Sí, lo he dicho varias veces; apenas voy a ver el proceso, cómo se puede", comentó. Hasta el momento, Guevara no ha decidido por una vía correcta para cumplir su sueño de formar una familia.

"Pero bueno, les voy a decir algo: se va a escuchar algo loco, pero puedo ser padre y madre a la hora que yo quiera", expresó.

Propuestas de fertilidad

Wendy Guevara reveló haber recibido propuestas relacionadas con la maternidad de parte de algunos allegados, aunque hasta el momento ninguna ha logrado convencerla.

Una de las opciones planteadas fue la gestación subrogada; sin embargo, se mantiene en constante reflexión sobre este método, cuestionado por muchos por la venta de vientres y la explotación de mujeres en condiciones precarias.

"Ya sabes que hay renta de vientres, no sé, necesito ponerme a pensar, pero por el momento me pongo a trabajar muchísimo", afirmó, mientras dejó entrever su conocimiento sobre el tema.

Por ahora, la celebridad de internet compartió que se mantiene enfocada en sus proyectos profesionales, mientras continúa analizando las opciones que podrían permitirle cumplir uno de sus mayores anhelos.