Lamine Yamal le niega un autógrafo a Julián Gil: Esta fue su reacción

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Desde el inicio de la fiesta mundialista, el actor de telenovelas Julián Gil ha estado presente en varios partidos con el fin de recolectar firmas de las estrellas en un balón de fútbol; sin embargo, uno de sus autógrafos soñados no fue posible.

El galán tiene un proyecto denominado “Misión Imposible 2”, con el cual busca la mayor cantidad de firmas posibles, así como hacer una cobertura de los encuentros en sus plataformas digitales.

Lamine Yamal ignora a Julián Gil

Antes del pitazo inicial en el partido del grupo H entre España y Cabo Verde en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Julián Gil se apostó a la espera de la llegada de los autobuses de las selecciones. Los primeros en bajar fueron los españoles y, en su reto de conseguir los autógrafos, Pedri y Nico Williams se acercaron para plasmar su marca en la esférica.

A diferencia de otros jugadores, Lamine Yamal siguió su camino a pesar de las peticiones del protagonista de “Eva Luna”. Por su parte, Julián no tomó esta reacción como un rechazo; en su lugar, exclamó: “La voy a lograr”.

Julián Gil consigue la firma de Cristiano

El actor viajó hasta Houston, ciudad que recibió el debut de Portugal frente a la República Democrática del Congo. Allí, después de varias horas de espera, trabajo logístico y paciencia, Gil consiguió acercarse a Cristiano Ronaldo y obtener una de las rúbricas más codiciadas del fútbol mundial.