Victoria y David Beckham ingresan a la lista de multimillonarios: ¿Cuánto es su fortuna?

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La Rich List 2026 del Sunday Times posicionó a Victoria y David Beckham con una fortuna que supera los mil millones de dólares, lo que convierte al empresario en el primer exfutbolista británico en alcanzar el estatus de multimillonario.

En 2025, se les atribuyó una fortuna de 666 millones de dólares, pero para este año han duplicado sus ingresos, un salto que los posiciona como la segunda pareja más rica del deporte en el Reino Unido. Bernie Ecclestone, fundador de la Fórmula 1, es quien se lleva el primer lugar, con un patrimonio de 2.660 millones.

Megan Dooley, directora de Relaciones Públicas Digitales de TAL Agency, se comunicó con The Sun y explicó que “este enorme salto de riqueza, casi duplicando su patrimonio neto en un solo año, los hace más ricos que el rey Carlos”.

Fortuna conjunta de los Beckham

The Sunday Times reportó que la fortuna de los Beckham se estima en 1.580 millones de dólares. Este incremento en su patrimonio estaría relacionado con la activa participación de David en el club de la Major League Soccer, Inter Miami CF, fundado por él en 2018.

Uno de los movimientos clave lo hizo en 2022, cuando vendió el 55 % de su empresa DB Ventures al grupo Authentic Brands Group —reconocido por marcas como Forever 21 y Reebok— por unos 200 millones de libras. Esto le permitió ser accionista de dicha firma, que administra sus grandes contratos publicitarios con Adidas, Tudor y el whisky Haig.

Por su parte, Victoria también ha tenido ingresos importantes con su marca. Según Reuters, el año pasado fue valorada en 700 millones de dólares.