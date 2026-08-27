Tini Stoessel enfrenta a su padre tras reveladora auditoría

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La vida profesional y familiar de Tini Stoessel atraviesa un momento de tensión después de que la cantante argentina decidiera poner fin al vínculo laboral que durante 15 años mantuvo con su padre, Alejandro Stoessel.

La ruptura abrió una revisión de las estructuras empresariales que manejaron los ingresos generados por su música, su imagen, sus contratos comerciales y sus espectáculos.

¿Qué descubrió Tini durante la auditoría?

La situación salió a la luz luego de que la artista solicitara una auditoría privada para conocer con precisión cómo había sido administrado su patrimonio durante los años en que su padre estuvo al frente de su carrera.

De acuerdo con información difundida por medios argentinos, el análisis habría detectado que Tini no tendría participación ni control directo sobre algunas de las sociedades que gestionan recursos relacionados con su actividad artística.

La argentina, quien comenzó su carrera internacional siendo muy joven gracias a la serie “Violetta”, habría delegado durante años buena parte de las decisiones económicas en su familia.

Alejandro Stoessel fue su representante durante aproximadamente 15 años, período en el que la cantante pasó de estrella juvenil de Disney a convertirse en una de las figuras más importantes del pop latino.

Según los reportes publicados, la auditoría puso bajo la lupa varias sociedades vinculadas con los ingresos de la artista. Una de las principales inquietudes sería que la cantante no aparece como propietaria o accionista de algunas de esas compañías.

La revisión también habría permitido a Tini recuperar acceso a una cuenta bancaria de su titularidad, después de años en los que, su familia habría tenido un papel importante en la administración de su dinero.

Una fortuna que rondaría los 70 millones de dólares

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el supuesto valor del patrimonio involucrado. Distintos periodistas argentinos han situado la cifra en alrededor de 70 millones de dólares, aunque se trata de una estimación difundida por medios y no de un monto confirmado.

La magnitud del caso también estaría relacionada con los ingresos provenientes de la música, presentaciones en vivo, acuerdos comerciales y derechos asociados a la imagen de Tini.

Su actual etapa profesional incluye la gira “Futttura”, proyecto que ha incrementado todavía más la atención sobre la administración de sus ganancias.

El conflicto también golpea a la familia

Más allá del aspecto económico, la situación amenaza con afectar profundamente la relación entre Tini y su padre. Durante años, Alejandro Stoessel no solo fue su representante, sino también una figura fundamental en la construcción de su carrera.

Sin embargo, desde el entorno del productor existen versiones diferentes. Mientras los reportes sobre la auditoría hablan de una disputa por el control del patrimonio, allegados a Alejandro sostienen que se trataría de un proceso de reorganización de los bienes de la cantante.

Por ahora, no existe una sentencia que determine irregularidades en el manejo de los recursos de Tini. La auditoría forma parte de un proceso que busca esclarecer cómo fueron estructurados los negocios de la artista y, sobre todo, recuperar el control de su patrimonio.