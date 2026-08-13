Tini Stoessel adelanta detalles de su boda con Rodrigo de Paul

Suscríbete a nuestros canales

En vísperas de su boda con el futbolista Rodrigo de Paul, Tini Stoessel reafirmó con emoción su compromiso por medio de un vlog publicado en redes sociales.

Aunque han sufrido altibajos en su relación, han demostrado que el amor siempre triunfa. La cantante argentina ya está en los preparativos para la gran ceremonia, de la que se desconoce dónde tendrá lugar.

La intérprete viajó hasta París, Francia, para documentar uno de los momentos más especiales: su primera prueba del vestido de novia. Ludovic de Saint Sernin, diseñador belga, se encargará de crear el mágico atuendo para el enlace.

“Y un día, ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida”, fue la descripción que usó para su video.

Tini no viajó sola; lo hizo en compañía de sus amigos más cercanos y de su amiga inseparable, su perrita Fifi.

Si bien muchos esperan con anhelo la boda entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel, la pareja no ha confirmado la fecha de la unión.

18 quilates de amor

El anillo de compromiso, de corte marquesa y cuatro quilates, está sobre una banda de oro de 18 quilates con diamantes pavé incrustados a lo largo de la argolla. Por los momentos, no se han revelado detalles de quién estuvo encargado de esta creación.

Rodrigo de Paul fue quien publicó a través de una historia en Instagram la fotografía de la sortija que posa sobre el dedo anular de la intérprete de “Muñecas” para anunciar su compromiso meses atrás.

“Mi compañera de ruta, el ángel que vino a salvarme. Sos el mejor equipo. Te amo”, escribió en la imagen.