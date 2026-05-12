Quilates de puro amor: así es el anillo de compromiso de Tini Stoessel

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En un nuevo capítulo de su vida, Tini Stoessel se dejó ver con el hermoso anillo de compromiso otorgado por el futbolista argentino Rodrigo De Paul.

A lo largo de cinco años, la cantante y el deportista han tenido altibajos en el noviazgo. Sin embargo, viven una etapa fructífera luego de su reconciliación a mediados de 2025.

Desde hace meses surgieron rumores de un posible compromiso, especialmente después de que ambos hablaran públicamente sobre la posibilidad de formar una familia en el futuro.

18 quilates de puro diamante

El anillo en corte de marquesa de cuatro quilates está sobre una banda de oro de 18 quilates con diamantes pavé incrustados a lo largo de la argolla. Por los momentos no se han revelado detalles de quién estuvo encargado de esta creación.

Este tipo de corte es uno de los preferidos de las celebridades por su aire clásico y glamoroso; una de ellas es Selena Gómez.

Presumiendo el anillo

Rodrigo De Paul fue quien publicó, a través de una historia en Instagram, la fotografía de la sortija que posa sobre el dedo anular de la intérprete de “Muñecas”.

“Mi compañera de ruta, el ángel que vino a salvarme. Sos el mejor equipo. Te amo”, escribió en la imagen.