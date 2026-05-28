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Tini confirma que su gira "Futttura" llegará a Venezuela: Conoce la fecha y lugar

La artistas argentina se suma a la lista de cantantes internacionales que visitarán el país este 2026 

Por

Elvis González
Jueves, 28 de mayo de 2026 a las 10:48 am
Tini confirma que su gira "Futttura" llegará a Venezuela: Conoce la fecha y lugar
Tini / Cortesía
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La noche del miércoles 27 de mayo se confirmó que la artista argentina Tini Stoessel pasará suelo venezolano con su gira “Futttura”.

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Fecha y boletos para ver a Tini

La intérprete de la exitosa canción “La niña de la escuela” llegará al país el próximo 21 de octubre, con un show que también tiene planeado ofrecer en otros países como México, Perú, España, Guatemala, Estados Unidos, Ecuador, Costa Rica y El Salvador. 

La confirmación fue realizada por la productora Invershow en un post de Instagram, destacando que desde el viernes 29 de mayo las entradas estarán a la venta a través de www.mitickera.com, y en las taquillas de METROPARK y el CCCT.

“Venezuela, prepárate para el impacto. El rugido de la fanaticada fue escuchado y hoy hacemos oficial el anuncio que paralizará al país. La estrella más grande del pop latino Tini llegará al país”, escribieron en la confirmación.

Recinto seleccionado

Será en el Estadio Monumental Simón Bolívar de la Rinconada, donde la también actriz y compositora deleitará a los criollos con los éxitos más grandes de su carrera musical.

Tini cuenta con un amplio repertorio, entre los que destacan “Pa”, “Consejos de amor”, “Miénteme”, “Muñecas”, “Oye”, entre otras, que resonarán en el gigante de la Rinconada.

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