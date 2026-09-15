Tini revela que está en tratamiento por depresión: “Sigo con psiquiatra y psicóloga”

Tini Stoessel decidió dejar por unos minutos el brillo del escenario para hablar de una parte mucho más íntima de su vida y durante su presentación en El Salvador, la cantante argentina habló abiertamente sobre su salud mental.

En su discurso, también reveló que continúa recibiendo atención profesional después de haber atravesado un proceso de depresión diagnosticada.

“A día de hoy sigo con psiquiatra, a día de hoy sigo con psicóloga”, confesó la artista frente a sus seguidores, en uno de los momentos más personales de su espectáculo.

Tini habló de su experiencia con la depresión

La cantante explicó que enfrentarse a un problema de salud mental puede resultar especialmente difícil cuando una persona no comprende lo que está viviendo.

Desde el escenario, Tini recordó las sensaciones que experimentó durante su propio proceso y habló de la ansiedad, los ataques de pánico y la dificultad de encontrar respuestas en medio de una crisis emocional.

La artista describió ese estado como una especie de “agujero negro” y reconoció que, en su caso, contar con profesionales ha sido parte importante de su recuperación.

Su mensaje buscó llegar especialmente a quienes atraviesan situaciones similares y pueden sentir temor o vergüenza de pedir ayuda.

Tini dejó claro que acudir a un psiquiatra o a una psicóloga forma parte de su proceso actual y que el cuidado de la salud mental requiere atención, acompañamiento y paciencia.

Situación familiar complicada

Las declaraciones de Tini en El Salvador también se producen en un momento complejo de su vida personal. La cantante mantiene una disputa con su padre, Alejandro Stoessel, relacionada con cuestiones patrimoniales.

Alejandro tuvo un papel fundamental en los primeros años de la carrera de Tini y fue su mánager durante la etapa en la que la argentina alcanzó la fama internacional como protagonista de “Violetta”.

Sin embargo, la artista no estableció una relación directa entre su diagnóstico de depresión y el conflicto familiar.