Thalía canta “Así fue” de Juan Gabriel en Nueva York y las redes no la perdonaron

Thalía volvió a convertirse en tema de conversación tras llevar uno de los grandes clásicos de Juan Gabriel hasta uno de los escenarios más reconocidos de Nueva York.

La cantante mexicana interpretó “Así fue” en Times Square durante una transmisión especial de Despierta América por las celebraciones de la Independencia de México, pero su propuesta musical provocó reacciones encontradas en redes sociales.

Thalía cambió por completo el sonido de “Así fue”

La artista no apostó por reproducir la versión tradicional del tema. Para esta nueva interpretación estuvo acompañada por el pianista y músico Arthur Hanlon, mientras un mariachi formó parte de la puesta en escena.

El arreglo incorporó elementos de bachata, piano y música mexicana, una combinación que llamó la atención de quienes presenciaron la actuación y de los usuarios que posteriormente compartieron fragmentos del espectáculo en internet.

Thalía explicó durante la entrevista con Alan Tacher que la elección de “Así fue” nació, en buena medida, de su admiración por Juan Gabriel.

La cantante contó que tenía grabada una versión de la canción desde hacía aproximadamente dos años y que posteriormente trabajó con Hanlon para darle una nueva identidad musical.

La relación entre ambos artistas también tiene un antecedente especial. La azteca recordó que Juan Gabriel compuso “Gracias a Dios”, canción que formó parte de la telenovela “Luz y sombra”, protagonizada por ella.

La interpretación no convenció a todos

Aunque hubo seguidores que celebraron que Thalía retomara una composición tan emblemática y la llevara a un sonido diferente, otros cuestionaron la transformación del tema.

Parte de las críticas se concentró precisamente en la mezcla de bachata, mariachi y piano, al considerar que el nuevo arreglo se alejaba demasiado de la interpretación que el público tiene asociada con Juan Gabriel.

“Si Juan Gabriel pudiera ver esto, se vuelve a morir…”, “La Mariah Carey de temu”, “La canción por un lado, su boca por otro”, “Retirate con dignidad Thalia porfis”, “Que gran burla”, “Esta es la campeona de la involución”, son algunos de los comentarios que se ven en redes sociales.

Otro asunto que apareció en la conversación fue el supuesto uso de playback. Algunos internautas cuestionaron si la voz escuchada durante la actuación correspondía completamente a una interpretación en vivo.

La presentación tuvo además un protagonista involuntario. En varias imágenes del momento apareció un camión recolector de basura detrás del escenario instalado en Times Square, algo que los usuarios no tardaron en convertir en motivo de bromas y memes.