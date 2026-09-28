Telemundo confirma a Alicia Machado para un nuevo reality show

Alicia Machado vuelve a los realities y esta vez lo hará en un terreno donde la estrategia, las alianzas y las confrontaciones serán parte del juego.

La venezolana fue confirmada como una de las participantes de “Juego de Villanos”, el nuevo reality de Telemundo que reunirá a 18 personalidades dispuestas a competir por el título de Emperador Villano y un premio de 200.000 dólares.

Alicia Machado figura una vez más en Telemundo

La participación de Machado llama especialmente la atención por su experiencia frente a este tipo de formatos.

La Miss Universo 1996 ganó en 2021 la primera temporada de “La casa de los famosos”, por lo que regresará a una competencia de convivencia con un antecedente importante como ganadora de un reality de Telemundo.

La cadena la describe como una mujer de personalidad fuerte, competitiva y auténtica, además de destacar su capacidad para defender sus ideas y convicciones.

“Su paso por distintos realities ha dejado en evidencia su personalidad fuerte, competitiva y auténtica, así como su capacidad para defender sus ideas y convicciones”, resalta Telemundo.

Ahora tendrá que demostrar si esas características pueden ayudarla a avanzar en una competencia donde, según la propia producción, la traición y las alianzas forman parte de las reglas del juego.

¿Quiénes acompañarán a Alicia Machado?

La primera tanda de confirmados está integrada por ocho figuras más. Entre ellas aparece Arleth Terán, actriz mexicana cuya trayectoria televisiva ha estado acompañada de polémicas y que llega con una personalidad descrita por Telemundo como frontal e impredecible.

También estará Awilda Herrera, animadora puertorriqueña que participó en “La isla: desafío extremo en 2024”. A ella se suma David Ponce, actor mexicano conocido por interpretar a Skinny en El señor de los cielos.

Otro nombre que ya genera interés es Luca Onestini, quien participó en la quinta temporada de “La casa de los famosos”. El italiano es presentado como un jugador estratégico, capaz de adaptarse y utilizar las alianzas como parte de su juego.

El elenco también incluye a Miguelito, actor, comediante y artista; Nahomi Mejía, maquillista profesional mexicana y exconcursante de “Los 50”; y Plutarco Haza, actor mexicano que interpreta a El Ingeniero en El señor de los cielos.

El noveno nombre confirmado es Yina Calderón, conocida por su participación en realities y por su presencia en televisión y redes sociales. Telemundo la define como una personalidad explosiva y frontal, características que podrían ponerla en el centro de las dinámicas de convivencia.

Un reality donde la traición sí está permitida

“Juego de Villanos” es la adaptación en español del formato “House of Villains” y tendrá a Facundo como conductor. El programa se estrenará el 20 de octubre a las 7:00 p. m., hora del Este, por Telemundo.

A diferencia de otros realities de convivencia, aquí los participantes no tendrán que construir una imagen para conseguir votos del público. La competencia estará centrada en sobrevivir mediante desafíos, negociaciones, estrategias, alianzas y eliminaciones.

Al final, solo uno podrá convertirse en el Emperador Villano y llevarse los 200.000 dólares.