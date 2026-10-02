Tekashi 6ix9ine muestra por primera vez el rostro de su bebé

La modelo cubana, Aliday Alter, finalmente compartió la primera fotografía de su hijo con Tekashi 6ix9ine, apenas unos días después de que el rapero confirmara públicamente el nacimiento del pequeño.

La feliz madre de 29 años y radicada en Miami, publicó la imagen a través de sus historias de Instagram. En ella se observa al recién nacido recostado sobre una manta blanca de punto, con abundante cabello oscuro, un chupete y un conjunto beige.

La fotografía permite ver el rostro del bebé cuyo nombre es Gamby, aunque la pareja todavía mantiene algunos detalles del bebé en privado. En la tierna escena también aparece una mano adulta sosteniendo la del pequeño.

¿Cuándo nació el hijo de Tekashi 6ix9ine?

Tekashi 6ix9ine anunció el nacimiento del bebé el pasado domingo a través de un video publicado en Instagram. El artista aseguró que su hijo llegó al mundo a las 7:24 de la mañana y celebró la noticia con una de sus declaraciones más llamativas.

“Mi hijo nació a las 7:24 am, ya a las 11, en cuatro horas, a las 11, mi hijo hizo un millón de dólares”, afirmó el rapero, aunque no explicó de dónde habría salido esa cantidad ni ofreció detalles que permitieran comprobarla.

Durante el anuncio también hizo referencias a los orishas Yemayá y Ochún, vinculándolos con peticiones que, según relató, habría realizado durante el proceso relacionado con el nacimiento de su hijo.

Es el primer hijo de la pareja

Gamby es el primer hijo en común de Tekashi 6ix9ine, cuyo nombre real es Daniel Hernández, y Aliday Alter. El rapero ya es padre de dos niñas de relaciones anteriores, mientras que la modelo cubana también tiene un hijo.

La relación entre Tekashi y Aliday comenzó en 2025 y el embarazo fue confirmado públicamente por el artista en abril de 2026. En aquel momento reveló que la modelo había quedado embarazada mientras él se encontraba recluido.

Meses después, ambos protagonizaron una fiesta de revelación de sexo en Miami, donde confirmaron que esperaban un niño con una celebración que incluyó confeti y fuegos artificiales azules.