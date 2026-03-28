Farándula

¿Taylor Swift está embarazada? El rumor que corre como pólvora en internet

Aunque no hay confirmación oficial, el tema ha dominado conversaciones, memes y titulares

Por

Bárbara Chirino
Sabado, 28 de marzo de 2026 a las 04:04 pm
¿Taylor Swift está embarazada? El rumor que corre como pólvora en internet
Taylor Swift / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Los fanáticos de Taylor Swift y Travis Kelce no dan tregua a la especulación luego de que saltara un nuevo rumor sobre un posible embarazo de la superestrella pop y su prometido, el astro de la NFL, que se ha convertido en tendencia en redes sociales.

NOTAS RELACIONADAS

Aunque no hay confirmación oficial, el tema ha dominado conversaciones, memes y titulares, impulsando a miles a preguntarse: ¿es real o solo otra teoría viral?

Origen del rumor que envuelve a Taylor Swift

Todo comenzó con una imagen que circuló ampliamente en redes sociales difundida por la cuenta de X de @HoopsCrave, en la que aparece una imagen del anuncio de compromiso de la pareja.

De inmediato, la información enloqueció a sus fanáticos que, olvidaron que dicho perfil es una cuenta de parodia que comparte información no verificada.

¿Qué dice la pareja? 

A pesar de la intensidad del rumor y, que se conoce la intención con la que fue publicado, no existe ningún anuncio oficial por parte de Taylor Swift o Travis Kelce confirmando que la cantante esté esperando un bebé.

Medios especializados en verificación de hechos han señalado que estas afirmaciones carecen de sustento y se basan únicamente en especulación viral. 

La pareja ha estado enfocada en su carrera y en su relación pública. Recientemente compartieron momentos entrañables en eventos como los iHeartRadio Music Awards 2026, donde Swift celebró grandes logros musicales y Kelce la acompañó.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo HINAVA valencia Liga Endesa Gran Canaria
Sabado 28 de Marzo de 2026
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?