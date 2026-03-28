¿Taylor Swift está embarazada? El rumor que corre como pólvora en internet

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Los fanáticos de Taylor Swift y Travis Kelce no dan tregua a la especulación luego de que saltara un nuevo rumor sobre un posible embarazo de la superestrella pop y su prometido, el astro de la NFL, que se ha convertido en tendencia en redes sociales.

Aunque no hay confirmación oficial, el tema ha dominado conversaciones, memes y titulares, impulsando a miles a preguntarse: ¿es real o solo otra teoría viral?

Origen del rumor que envuelve a Taylor Swift

Todo comenzó con una imagen que circuló ampliamente en redes sociales difundida por la cuenta de X de @HoopsCrave, en la que aparece una imagen del anuncio de compromiso de la pareja.

De inmediato, la información enloqueció a sus fanáticos que, olvidaron que dicho perfil es una cuenta de parodia que comparte información no verificada.

¿Qué dice la pareja?

A pesar de la intensidad del rumor y, que se conoce la intención con la que fue publicado, no existe ningún anuncio oficial por parte de Taylor Swift o Travis Kelce confirmando que la cantante esté esperando un bebé.

Medios especializados en verificación de hechos han señalado que estas afirmaciones carecen de sustento y se basan únicamente en especulación viral.

La pareja ha estado enfocada en su carrera y en su relación pública. Recientemente compartieron momentos entrañables en eventos como los iHeartRadio Music Awards 2026, donde Swift celebró grandes logros musicales y Kelce la acompañó.