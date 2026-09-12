Sheynnis Palacios habla de la felicidad que vive en su romance con Carlos Arias

La Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, apareció nuevamente junto al salvadoreño Carlos Arias durante la Semana de la Moda de Nueva York, donde ambos dejaron ver una relación que atraviesa un momento de evidente cercanía y complicidad.

La nicaragüense, recordada por convertirse en la primera centroamericana en ganar la corona de Miss Universo, se mostró emocionada por compartir la experiencia con su pareja y no tuvo reparos en hablar sobre cómo se siente actualmente.

Sheynnis Palacios feliz con su amorcito

En declaraciones ofrecidas a Hola! USA, Palacios aseguró que está viviendo una etapa de tranquilidad y felicidad: “Estoy muy pero muy tranquila, sintiéndome amada y con buena compañía”. Asimismo, destacó que ese bienestar se refleja en la manera en que está viviendo estos días en Nueva York.

Nueva York se convirtió en el escenario perfecto para que Sheynnis juntara su faceta fashionista con momentos más personales junto a Carlos Arias. La modelo ha compartido parte de su experiencia con sus más de dos millones de seguidores, mostrando detalles de su paso por uno de los acontecimientos más importantes de la moda.

La propia Sheynnis describió la experiencia con entusiasmo y confesó sentirse “como niña en un castillo” mientras disfruta de las actividades relacionadas con la Semana de la Moda. Durante su estancia también coincidió con figuras conocidas, entre ellas el comediante y actor Marcello Hernández.

Carlos Arias revela cómo vive su relación con Sheynnis

Durante la conversación con Hola! USA, Arias no escatimó elogios hacia su pareja y la definió como “un espectáculo”. El salvadoreño aseguró estar feliz de compartir esta etapa con ella y destacó que ambos han procurado disfrutar cada momento de su relación.

“Estoy más que feliz, disfrutándola al 100 por ciento”, comentó Carlos, quien además hizo referencia a la importancia de permanecer juntos tanto en los momentos buenos como en los difíciles.

Antes de viajar a Nueva York, Palacios había enfrentado una complicación con uno de sus implantes mamarios que la llevó a abandonar su participación en Top Chef VIP. Posteriormente, la exreina informó a sus seguidores que había sido sometida a una cirugía y aseguró que la operación había sido exitosa.

En ese proceso, su galán estuvo a su lado. Sheynnis recordó precisamente ese acompañamiento durante la entrevista y destacó que él permaneció con ella “en las buenas y en las malas”.