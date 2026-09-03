¿Sheynnis Palacios fuera de peligro? Surgen detalles de su estado actual de salud

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Sheynnis Palacios reapareció ante sus seguidores con una importante actualización sobre su estado de salud, días después de abandonar inesperadamente las cocinas de Top Chef VIP 5.

La exreina de belleza confirmó que ya pasó por el quirófano y que el procedimiento salió favorablemente, poniendo fin a la incertidumbre que había generado su salida del reality.

La nicaragüense tuvo que apartarse de la competencia después de experimentar fuertes molestias durante uno de los retos. Aunque inicialmente su estado generó preocupación, posteriormente explicó que el problema estaba relacionado con uno de sus implantes mamarios.

¿Qué le pasó a Sheynnis Palacios?

Durante su participación en Top Chef VIP, Sheynnis comenzó a sentirse mal y presentó mareos y un fuerte dolor en el brazo izquierdo, situación que obligó al equipo de producción a trasladarla en ambulancia para recibir atención médica.

Días después, la exreina de belleza explicó que uno de sus implantes mamarios se había volteado, provocándole un dolor considerable y limitaciones físicas que le impedían continuar enfrentando las exigencias de la competencia.

Ante esta situación, los médicos le recomendaron someterse a una intervención quirúrgica, por lo que tomó la decisión de abandonar el programa y concentrarse completamente en su recuperación.

Sheynnis confirma que ya fue operada

La espera terminó y Sheynnis compartió con sus seguidores que ya fue sometida a la cirugía. La Miss Universo 2023 aseguró que la operación fue exitosa y que ahora se encuentra enfocada en el proceso de recuperación.

El procedimiento no respondió únicamente a una cuestión estética. De acuerdo con lo explicado por la propia reina de belleza, la intervención fue necesaria debido a la complicación que presentó con el implante, que llegó a ocasionarle fuertes dolores.

La noticia representa un alivio para quienes habían seguido con preocupación su estado desde aquella inesperada salida del reality culinario.