¿Quién es el nuevo novio de Sheynnis Palacios?

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La Miss Universo 2023 Sheynnis Palacios vuelve a captar la atención de la opinión pública. A solo dos meses de haber hecho pública su soltería, la reina de belleza tendría un nuevo amor; la noticia llega tras realizar un viaje a Nassau, Bahamas, en coincidencia con un basquetbolista salvadoreño.

La escapada a la paradisíaca isla caribeña se dio antes de su cumpleaños número 26, este próximo 30 de mayo. Aunque ninguno de los involucrados ha oficializado una relación afectiva, las plataformas digitales hablan por sí solas.

Sheynnis Palacios está siendo vinculada con Carlos Arias, jugador de baloncesto profesional.

Las pistas digitales que delatan el romance

Los usuarios en redes sociales no tardaron en conectar las coincidencias tras notar publicaciones simultáneas en los perfiles de ambos. Palacios compartió un clip corriendo por la playa de la mano de un hombre cuyo rostro se mantiene en secreto. Según seguidores, la silueta corresponde a Arias.

Por su parte, el deportista salvadoreño publicó una fotografía durante una cena en la isla. En la mesa se observa un teléfono móvil con un protector rosado de idénticas especificaciones al que posee la modelo, lo que delató que compartían el mismo espacio.

Ruptura con Carlos Gómez

Este inesperado acercamiento se produce apenas dos meses después de que Sheynnis confirmara, a finales de marzo en el programa En casa con Telemundo, el fin de su noviazgo de casi dos años con el exbeisbolista venezolano Carlos Gómez.

¿Quién es Carlos Arias?

Carlos Arias, un destacado jugador profesional de baloncesto salvadoreño que juega en la posición de pívot de mide 2.01 metros y es miembro referente de la Selección Nacional de Baloncesto de El Salvador.