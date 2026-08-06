Sean "Diddy" Combs: Modifican la fecha de su salida de la cárcel

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El rapero y productor discográfico estadounidense Sean “Diddy” Combs vuelve acaparar los focos de los medios, por la modificación de la fecha pautada para su liberación de prisión.

Nueva fecha de liberación

Fue el martes 4 de agosto, que la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos informó que el intérprete de “Come to Me”, saldrá de prisión el 20 de febrero de 2028.

Sean en los últimos meses ha vivido un constante cambio de fecha, luego de ser hallado culpable de dos delitos de trata de personas y de promover la prostitución en varias mujeres.

En 2025, el juez Arun Subramanian lo sentenció a cumplir una condena de cuatro años y dos meses de prisión.

Ajustes recurrentes

Inicialmente su salida de la cárcel estaba pautada para el 4 de junio de 2028. Luego se fijó para el 25 de abril de 2028, días después se cambió para el 23 de febrero del año ya mencionado y ahora para el 20 de febrero del 2028.

“Diddy” arrestado en el 2024 y que cumple su condena en el Institución Correccional Federal de Nueva Jersey, también fue condenado al pago de una multa de $500.000.