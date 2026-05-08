Salen a luz fotos nunca antes vistas de Michael Jackson

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Con el estreno de Michael, el interés por el ‘Rey del Pop’ ha resurgido desde las cenizas para seguir el legado y trayectoria de quien fue una las estrellas más destacadas de los últimos cuarenta años.

A 16 años de su partida física, sale a luz fotografías nunca antes vistas de Michael Jackson, gracias al esfuerzo de Bob Ahern, director del Archivo de Getty Images. Las imágenes se remontan a las décadas de los setenta y ochenta, una época donde el artista tomaba el control de su carrera para convertirse en leyenda.

Durante años fueron resguardadas como un tesoro sin ser publicadas en un medio de comunicación. Ahora, surge gracias a los esfuerzos de preservación y digitalización del archivo fotográfico.

“Cada año, desenterramos y digitalizamos verdaderos tesoros fotográficos que permiten observar la historia de íconos como Michael Jackson desde nuevos ángulos”, dijo Ahern.

Fotos inéditas de Michael Jackson

Algunas fotografías muestran a un Michael Jackson joven y sonríen sin saber el futuro que le deparaba. También destaca una en compañía de su hermano Marlon, para la revista Right On! Magazine.

La colección agrega una era poco conocida del cantante con su participación en la película The Wiz, junto a Diana Ross en Nueva York. Además, comparte fotos tomadas en el icónico Studio 54, donde el autor de Billie Jean aparece rodeado de personalidades como Lionel Richie y la modelo Beverly Johnson.

Una toma especial muestra a The Jackson 5 junto a Bob Marley y The Wailers en Jamaica en 1975, el único registro del “Rey” con el jamaiquino.