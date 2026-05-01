Mira la transformación de Jaafar Jackson para recrear “Thriller” en la biopic “Michael”

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Jaafar Jackson continúa recibiendo aplausos en medio del estreno de la ambiciosa película biográfica sobre la vida de Michael Jackson, la cual llegó a las salas de cine el pasado 22 de abril de 2026.

Ahora, luego de que la cuenta oficial del filme compartiera un impactante video mostrando su radical transformación para recrear una de las etapas más icónicas del artista como el legendario video de “Thriller”, el sobrino de Michael fue elogiado por su participación.

Jaafar Jackson en "Thriller"

En las imágenes difundidas en Instagram se aprecia el extenso proceso al que fue sometido el actor y cantante para lograr una caracterización casi milimétrica del ‘Rey del Pop’.

Horas de maquillaje prostético, modificación de rasgos faciales, pelucas especializadas y detallados ajustes capilares formaron parte del intenso trabajo detrás de una de las secuencias más comentadas de la producción.

El resultado dejó sin palabras a los fanáticos, quienes destacaron el asombroso parecido entre Jaafar y su tío, especialmente durante la recreación del histórico look de “Thriller”, incluyendo el característico cabello rizado, la estructura facial más afinada y el inolvidable vestuario rojo.

Las otras transformaciones de Jaafar

La recreación de “Thriller” no ha sido el único reto físico para Jaafar Jackson. De acuerdo con el equipo creativo de la película, el actor atravesó múltiples procesos de transformación para interpretar distintas etapas de la carrera de Michael Jackson.

El maquillador Bill Corso, ganador del Oscar y responsable del diseño prostético del filme, explicó que Jaafar luce cerca de 30 cambios distintos a lo largo de la película, adaptándose a las diferentes eras del artista con variaciones en nariz, tono de piel, peinados, dentadura y estructura facial.

Esto permitió reconstruir looks emblemáticos asociados a etapas como “Off the Wall”, “Bad”, “Billie Jean” y sus apariciones públicas más reconocidas.

El propio Jaafar confesó recientemente que verse transformado por primera vez en "Michael" fue una experiencia profundamente emocional.

Según contó, observar cómo poco a poco su imagen se convertía en la de su tío representó un momento “espiritual”, entendiendo además el enorme peso simbólico y emocional de asumir un personaje tan importante dentro de su propia familia.

Dirigida por Antoine Fuqua y escrita por John Logan, “Michael” es una de las películas musicales más esperadas de los últimos años y narra la vida del artista desde sus inicios en los Jackson 5 hasta su ascenso como una superestrella mundial.