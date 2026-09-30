Revelan los lujos y privilegios de Sean “Diddy” Combs en la cárcel: “Esto es cosa de ricos”

El magnate de la música Sean “Diddy” Combs lleva una vida de privilegios en el centro correccional de baja seguridad FCI Fort Dix, en el sur de Nueva Jersey, donde permanece recluido para cumplir su condena de 50 meses de prisión.

Según una investigación publicada por NBC, el recluso tiene a su disposición a un grupo de hombres que cocinan, limpian y le hacen masajes a cambio de dinero. “Esta no es la mierda normal que se ve en la cárcel. Esto es cosa de ricos”, dijo la fuente consultada por el medio.

Se estima que Sean gasta miles de dólares al mes para mantener un estilo de vida rodeado de lujos y comodidades mientras permanece en prisión. Asimismo, ha recurrido a celulares de contrabando para navegar por las redes sociales.

El medio también tuvo acceso a fotos y videos grabados dentro del penal, entre ellos una filmación en la que el rapero aparece usando un teléfono no autorizado.

Acceso ilimitado al alcohol

La investigación también detalla el acceso a una reserva de licor de contrabando gracias a la complicidad de los guardias de seguridad. “Claro que sí, bebí con él”, afirmó el informante que se mantuvo en el anonimato. Además, recordó haber compartido coñac Hennessy con el artista.

Entre otros privilegios, Combs paga a otros reclusos para que limpien su baño y la ducha antes de que él los use.