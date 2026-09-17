Revelan el nombre y fecha de nacimiento del nuevo retoño de Lady Gaga

Lady Gaga y Michael Polansky ya no solo comparten la emoción de convertirse en padres. La pareja también habría elegido el nombre de su primera hija, una información que salió a la luz pocos días después de conocerse que la cantante dio la bienvenida a su bebé.

¿Cómo se llama la bebé de Lady Gaga?

La niña se llama Rose Bean Polansky, según información obtenida por TMZ a partir del certificado de nacimiento. El documento también permitió conocer detalles hasta ahora privados sobre la llegada de la pequeña.

De acuerdo con el registro, la bebé nació el 9 de junio de 2026 a las 11:19 de la noche en el Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles.

El origen del nombre no ha sido explicado públicamente por Lady Gaga ni por Michael Polansky. Sin embargo, el detalle despertó especial interés entre los seguidores de la artista debido a una conexión evidente con uno de los momentos más recordados de su carrera.

Gaga lleva desde hace años una gran rosa tatuada a lo largo de la espalda, un diseño relacionado con su interpretación de “La Vie en Rose” en la película “A Star Is Born”.

TMZ señala esta coincidencia como una posible referencia detrás del nombre de la pequeña, aunque la cantante no ha confirmado que esa sea la razón.

El segundo nombre, Bean, también ha generado curiosidad. Una de las teorías difundidas apunta al cantante y activista Carl Bean, quien tuvo influencia en la canción “Born This Way”, aunque tampoco existe una confirmación de Gaga sobre este posible homenaje.

La pareja vive su etapa en privado

La llegada de Rose ocurre mientras la pareja mantiene un perfil bastante reservado. Lady Gaga y Polansky fueron vistos recientemente en el norte de California, donde la cantante fue fotografiada junto a su hija durante un paseo familiar.

La intérprete de “Abracadabra” ha reducido su exposición pública después de finalizar su gira Mayhem Ball en abril. Según una fuente citada por PEOPLE, tanto Gaga como Polansky se tomaron un tiempo de sus respectivas actividades profesionales durante el verano para dedicarse a la bebé.

La maternidad, además, representa un sueño que Gaga había expresado públicamente mucho antes de convertirse en madre. En 2025, durante una entrevista con Stephen Colbert, aseguró que ser mamá era el papel que más deseaba interpretar en su siguiente etapa de vida.