Lady Gaga y Michael Polansky: la historia de amor que creció lejos de los reflectores

Mientras Lady Gaga acostumbraba a convertir cada aparición pública en un acontecimiento, su relación con Michael Polansky tomó un camino completamente distinto.

El romance de la cantante estadounidense con el empresario se ha construido, en buena medida, lejos de las cámaras y con una discreción que contrasta con la exposición que ha marcado otras etapas sentimentales de la artista.

Ahora, la pareja atraviesa una nueva etapa después de que se conociera la llegada de su primer bebé. Sin embargo, ambos han decidido mantener en privado detalles como el nombre, el sexo y la fecha exacta de nacimiento del recién nacido.

Lady Gaga y Michael Polansky: así comenzó su historia

La relación entre Lady Gaga y Michael Polansky comenzó alrededor de 2020 y rápidamente despertó el interés de los seguidores de la cantante. Ese mismo año hicieron público su romance durante el Super Bowl y, posteriormente, fortalecieron su vínculo durante la pandemia de COVID-19.

El confinamiento terminó convirtiéndose en un periodo importante para la pareja. Ambos pasaron tiempo juntos en Malibú, una etapa que les permitió consolidar una relación que, pese a la enorme fama de Gaga, ha procurado mantenerse alejada del ruido mediático.

A diferencia de la cantante, Polansky no pertenece al mundo del espectáculo. Su trayectoria está vinculada con la tecnología, los negocios, las inversiones y la filantropía, lo que también ha contribuido a que su vida personal permanezca fuera del foco habitual de Hollywood.

El compromiso llegó en 2024

Después de varios años de relación, Gaga y Polansky dieron otro paso importante. En 2024 se comprometieron y fue durante los Juegos Olímpicos de París cuando la intérprete confirmó públicamente que él era su prometido.

Meses más tarde, la pareja apareció junta por primera vez en una alfombra roja durante el Festival de Cine de Venecia, dejando claro que, aunque prefieren preservar su intimidad, tampoco esconden el vínculo que mantienen.

Polansky, además, no se ha limitado a acompañar a la artista en el terreno sentimental, pues, también la ha respaldado en diferentes proyectos e incluso la motivó a recuperar su entusiasmo por la música pop.

¿Quién es Michael Polansky?

El hombre que conquistó a Lady Gaga tiene una trayectoria propia en el mundo empresarial. Polansky está relacionado con los sectores de tecnología, inversiones y filantropía, ámbitos muy distintos al universo musical y cinematográfico en el que se mueve su pareja.

Su perfil profesional explica, en parte, por qué su relación con Lady Gaga ha mantenido un carácter mucho más reservado. Mientras ella continúa siendo una de las artistas más reconocidas internacionalmente, él ha desarrollado su carrera lejos de los escenarios.

Esa diferencia no ha impedido que sus caminos profesionales también se crucen. Polansky forma parte del entorno empresarial de su mujer y ha participado en proyectos relacionados con la artista.