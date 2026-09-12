¿Lady Gaga se casó en secreto? Esto se sabe sobre la supuesta boda

La cantante estadounidense, Lady Gaga, levantó rumores de matrimonio después de permanecer alejada de los reflectores durante varias semanas, una ausencia que llevó a personas de su círculo a pensar que habría dado un paso importante junto a su prometido, Michael Polansky.

De acuerdo con los reportes, allegados a la pareja creen que ambos podrían haberse casado en secreto y estar disfrutando actualmente de una luna de miel.

Sin embargo, hasta ahora Lady Gaga ni Michael Polansky han confirmado que contrajeron matrimonio, por lo que la supuesta boda permanece en el terreno de las versiones.

La ausencia de Lady Gaga encendió las alarmas

La artista, de 40 años, ha reducido considerablemente sus apariciones públicas desde que terminó su gira The Mayhem Ball. Esa decisión llamó la atención debido a que Gaga suele mantener una intensa actividad profesional y mediática.

Según las versiones recogidas por medios estadounidenses, personas cercanas aseguran que llevan más de un mes sin verla o tener contacto habitual con ella. Esa situación alimentó la teoría de que la artista habría aprovechado su discreción para celebrar una boda privada con Polansky.

Aun así, la intérprete de “Bad Romance” no ha desaparecido completamente. Ha continuado realizando publicaciones relacionadas con su marca de cosméticos, Haus Labs, y también fue vista en agosto cuando se tomó una fotografía con un fan en el norte de California.

Gaga ya había adelantado que quería casarse pronto

El rumor tampoco apareció de la nada. En marzo de 2026, durante una transmisión de radio junto a Bruno Mars, Gaga reveló que ella y su prometido tenían planes de casarse “pronto” e incluso le pidió al cantante que escogiera una canción especial para ese momento.

La declaración volvió a cobrar fuerza ahora que la cantante lleva varias semanas manteniendo un perfil más bajo.

Además, la pareja nunca pareció demasiado interesada en organizar una boda tradicional de Hollywood. En 2024, Gaga contó durante una entrevista con Jimmy Kimmel que ambos habían hablado incluso de casarse en un juzgado y después pedir comida china.

Eso sí, reconoció que su personalidad podía terminar convirtiendo una ceremonia sencilla en todo un espectáculo.

Gaga y Polansky comenzaron su relación en 2019 y mantuvieron buena parte de su romance alejado de la exposición mediática. El empresario le propuso matrimonio en 2024, aunque la noticia no fue anunciada inmediatamente de manera formal.

La confirmación llegó de una manera bastante peculiar durante los Juegos Olímpicos de París. Mientras conversaba con el entonces primer ministro francés Gabriel Attal, Gaga se refirió a Polansky como su “prometido”, dejando al descubierto el compromiso.