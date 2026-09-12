Lady Gaga cumplió su sueño de ser madre: esto es lo que se sabe de su nueva familia

Lady Gaga y su prometido, Michael Polansky, atraviesan una nueva etapa lejos de los escenarios y mucho más cerca de la vida familiar.

La cantante estadounidense, de 40 años, dio la bienvenida a su primer hijo junto al empresario, una noticia que tomó por sorpresa a sus seguidores y que marca el cumplimiento de un deseo que la artista había expresado públicamente durante años.

La llegada del bebé fue reportada inicialmente por Page Six y posteriormente confirmada por People, que citó a una fuente cercana a la pareja. Sin embargo, hasta ahora Lady Gaga y sus representantes no han realizado una declaración oficial sobre el nacimiento.

Lady Gaga siempre habló de su deseo de ser madre

Aunque la noticia sorprendió por la discreción con la que la pareja ha manejado su vida privada, la maternidad no era un sueño desconocido para la intérprete de “Born This Way”.

En 2020, Gaga habló con InStyle sobre sus deseos de formar una familia y aseguró que estaba ilusionada con la posibilidad de convertirse en madre. Años después, en 2025, volvió a referirse al tema durante una entrevista en The Late Show with Stephen Colbert, donde dejó claro que tener hijos ocupaba un lugar especial entre sus proyectos personales.

“Lo que realmente quiero es ser madre. Ese es mi próximo papel protagónico”, expresó entonces la artista.

Una relación que comenzó antes de la pandemia

La historia de amor entre Lady Gaga y Michael Polansky comenzó en 2020. Ambos fueron vinculados públicamente después de ser vistos juntos durante una celebración de Año Nuevo en Las Vegas y, semanas más tarde, aparecieron juntos en el Super Bowl de Miami.

La relación tomó fuerza durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19, cuando la pareja pasó el confinamiento junta. Desde entonces, Gaga y Polansky han procurado mantener buena parte de su vida sentimental alejada del foco mediático.

El compromiso llegó en 2024. Gaga confirmó públicamente que estaba comprometida con Polansky durante los Juegos Olímpicos de París, consolidando una relación que había logrado mantenerse relativamente al margen del intenso escrutinio que suele acompañar a la estrella.

Lo que todavía no se conoce del bebé

Pese al revuelo generado por la noticia, todavía existen muchos detalles que la pareja ha decidido mantener en privado. No se ha informado públicamente el nombre del bebé, su fecha exacta de nacimiento ni otros aspectos relacionados con su llegada.

Reportes publicados este 12 de septiembre señalan que Gaga y Polansky fueron vistos recientemente en California junto al recién nacido. Las imágenes difundidas muestran a la cantante cargando al bebé durante un paseo familiar.