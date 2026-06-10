Raúl González revela en programa que se comprometió con su novio: "Felicidades"

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El conductor Raúl González reveló en el show “Despierta América” de Univisión, que se comprometió con su novio. Durante el show el criollo que lleva años en Estados unidos, contó a sus compañeros que recibió la propuesta con mucha felicidad y que se siente espectacular.

Gran revelación para el público

González reveló el año pasado detalles de su orienta sexual, un testimonio que le valió aplausos del público por contar su verdad y llevar una vida a plenitud y sin miedo.

Durante el programa que se transmite de lunes a viernes por las mañanas, Raúl soltó la gran noticia de su vida amorosa, dejando a sus compañeros y espectadores impactados.

“Mi pareja dice que yo soy espectacular. Sí, ya estoy hasta comprometido y todo”, destacó.

La revelación hizo que sus compañeros de trabajo lo felicitaran y hasta un abrazo recibió de la presentadora y exreina de belleza dominicana, Francisca Lachapel.

La boda de Raúl

Aunque el venezolano no reveló detalles de cómo se comprometió y quién es su pareja, ya recibió la petición de invitados, uno de ellos de su amigo y compañero Alan Tacher, a lo que Raúl contestó muy honesto que no.

“No porque la salas”, respondió el criollo que lleva con éxito el pódcast “Dale que tú puedes”.