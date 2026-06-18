Querido cantante español sufrió un traumatismo craneal: Así se encuentra

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El legendario cantante de rock Miguel Ríos suspendió dos conciertos programados en Gran Canaria debido a un accidente doméstico que le provocó un traumatismo craneal, según un comunicado de su equipo de trabajo.

Desde el 2025, el pionero del rock en España ha recorrido distintos escenarios con su gira ‘El último vals’, la cual se extendió hasta este año. Con esta noticia, el público se mantiene en incertidumbre sobre el estado de salud del cantante y lo que sucederá con sus entradas.

Por su parte, Miguel Ríos está obligado a guardar reposo por unos días hasta su pronta recuperación. “Por recomendación médica, y aunque su evolución es favorable, deberá permanecer en reposo durante varios días hasta que se reponga de este traumatismo leve”, reza el escrito. Las fechas afectadas fueron:19 y 23 de Junio en Ourense y Arucas.



La frustración de Miguel Ríos

Con décadas dedicado a la música, Miguel Ríos está en un momento de reflexión por la cancelación de sus eventos musicales en España. De acuerdo con el comunicado, el rockero siente “mucha rabia”; sin embargo, resalta que “pronto volverá a la carga”, pero por ahora tiene que guardar reposo por orden médica.

¿Qué pasará con los conciertos?

“En los próximos días informaremos sobre la posibilidad de reprogramación de las fechas afectadas”, detalló el equipo del artista.

De igual manera, el Ayuntamiento de Orense —recinto donde se presentaría el cantante de rock de 82 años— compartió que darán a conocer a quien lo sustituirá en el escenario.