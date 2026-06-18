El rockero estadounidense Walter Parazaider muere a los 81 años: ¿Qué le pasó?

Suscríbete a nuestros canales

Se ha confirmado la muerte del cantante estadounidense Walter Parazaider, miembro fundador de la reconocida banda de rock “Chicago”. El artista murió a los 81 años, tras una larga batalla en contra de el Alzheimer, enfermedad que le fue diagnosticada hace algunos años.

Un duro adiós

De acuerdo con información recogida en el portal TMZ, el artista falleció la madrugada del miércoles 17 de junio, en un centro de salud y al lado de su esposa, Jaclynn, quien lo acompañó hasta el último momento.

La mujer destacó que Walter había luchado valientemente en contra la enfermedad y por mantenerse con vida.

“Luchó valientemente contra el Alzheimer y, lamentablemente, esta noche terminó. Sin duda lo vamos a extrañar. Estuvimos casados ​​durante 59 años y tuvimos 59 años maravillosos”, dijo la Jaclynn a TMZ.

Medios han comentado la muerte del artista, muchos resaltando el legado que deja y la buena música que creó junto a la banda de rock “Chicago”.

Su legado en la música

Walter nació el 14 de marzo de 1945 en la ciudad de Maywood, Illinois, Estados Unidos. Fue un destacado saxofonista, flautista, clarinetista y compositor, conocido por ser miembro fundador de la mencionada banda.

Junto a la banda creó grandes hits musicales como “Colour My World”, “Hard to Say I'm Sorry”, “You're the Inspiration”, “25 or 6 to 4”, “Get Away”, entre otras.