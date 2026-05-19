Muere la cantante Totó "La Momposina" a los 85 años ¡Paz a su alma!

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La industria de la música está de luto, al confirmarse la muerte de la cantante Totó “La Momposina”. La artista falleció a los 85 años, dejando un profundo legado en la música colombiana por ritmos como la cumbia, el bullerengue y el mapalé.

Partida de la artista

Medios han reseñado el deceso de la artista, destacando que murió el domingo 17 de mayo en Celaya, México.

Sus hijos fueron los encargados de revelar la noticia a través de un comunicado, en el que destacaron el amor por la cultural colombiana que siempre llevó Totó.

“Fue una mujer que con su voz y entrega extraordinaria, llevó la cultura y la memoria del pueblo colombiano a los rincones del mundo. Su alegría, luz, sabiduría, talento, generosidad y muchas otras virtudes marcaron la vida de innumerables personas”, dice una parte del texto.

Sonia Bazanta Vides, nombre de pila de la artista, deja un legado imborrable con importantes canciones como “Prende la vela”, “La mezcla”, “El pescador”, “La candela viva”, “Aguacero de mayo”, “Ven pronto”, entre otras.

Gran legado

Nacida el 15 de agosto de 1940, Totó decidió utilizar el nombre de su región “Momposina”, como parte de su presentación musical en todos los escenarios que estuvo.

Su carrera se mantuvo con el tiempo, teniendo gran difusión en los últimos años en plataformas digitales como Spotify y Apple Music.

En redes sus seguidores han lamentado la noticia, describiéndola como “una de las voces más influyentes de la música tradicional colombiana”.