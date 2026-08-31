¿Qué ocurre con la salud de Verónica Castro? Su hermano lo contó todo

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La reciente aparición pública de Verónica Castro generó preocupación entre sus seguidores luego de que la actriz fuera vista utilizando una cánula nasal de oxígeno durante la graduación de su hijo, Cristian Castro.

Como era de esperarse, las imágenes despertaron preguntas sobre su estado de salud y llevaron a que surgieran distintas especulaciones en redes sociales, las cuales no fueron aclaradas en su momento por ningún miembro de la familia.

Finalmente, ante la inquietud del público, su hermano José Alberto ‘El Güero’ Castro, decidió hablar abiertamente y explicar qué ocurre realmente con la protagonista de “Los ricos también lloran”.

¿Qué revuelo causó Verónica Castro?

Las fotografías que encendieron las alarmas fueron captadas el pasado 12 de agosto, cuando Verónica asistió al acto de graduación de Cristian. Allí, la reconocida artista apareció con una cánula nasal conectada a oxígeno, lo cual no pasó desapercibido.

La preocupación aumentó debido a que la artista se ha mantenido alejada de los reflectores en los últimos años y sus apariciones púbicas no son tan frecuentes como en otras etapas de su carrera. Sin embargo, ‘El Güero’ se encargó de disipar ciertas especulaciones.

‘El Güero’ Castro habla de la salud de su hermana

Durante su paso por la alfombra roja de la serie “Hotel Todo Incluido”, en Ciudad de México, el productor fue cuestionado por la prensa sobre el estado de Verónica.

José Alberto señaló que la actriz necesita oxígeno debido a las consecuencias relacionadas con el consumo de tabaco. “Bien, está bien. El oxígeno es necesario por exceso de fumar”, explicó.

De esta forma, Castro frenó cualquier tipo de versión ajena que comenzaron a circular sobre su hermana, en las que apuntaban a una posible complicación grave de salud.

Además de explicar la razón por la que Verónica Castro utiliza oxígeno, el productor aprovechó la conversación con los periodistas para lanzar una advertencia relacionada con el consumo de cigarrillos.

“No fumen”, repitió en varias ocasiones frente a las cámaras, haciendo énfasis en los riesgos que puede representar el tabaquismo para la salud.