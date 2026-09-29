¿Qué le pasó a Emiliano Aguilar? El hijo de Pepe Aguilar aclara su estado de salud

Emiliano Aguilar preocupó a sus seguidores luego de que circularan rumores de una supuesta hospitalización; tras horas de silencio, el hijo mayor de Pepe Aguilar se pronunció al respecto.

El artista desmintió estar hospitalizado después de que surgiera un comunicado de su equipo de trabajo en el que afirmaban tener problemas de salud, así como la suspensión de sus presentaciones y agenda pública.

“Por este medio, informamos que el artista Emiliano Aguilar suspenderá temporalmente sus presentaciones y compromisos públicos, ya que actualmente se encuentra hospitalizado”, dicta el comunicado.

¿Qué pasó con Emiliano Aguilar?

Aunque negó estar recluido en un hospital, admitió que se encuentra en medio de una situación compleja debido a un ataque de pánico que lo llevó al límite. Desde hace tiempo, el cantante mexicano lidia con episodios motivados por temas personales, los cuales no específicos en el video publicado en plataformas digitales.

Con absoluta calma, Emiliano Aguilar compartió su estado actual con los fanáticos y afirmó “estar bien”.

“Buenas tardes a todos, muchísimas gracias a todas las personas que se preocuparon por mí. Me dio, pues sí, como un ataque de pánico; ya les he dicho que a mí me dan ataques de pánico”, dijo al principio del clip.

“Todo está bien, no estoy en el hospital, pero sí pasé por unas cosas. Por aquí andamos echándole ganas, muchas gracias a todos los que se preocuparon, los quiero mucho, gracias”, agregó para tranquilidad de sus fans.