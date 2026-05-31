Emiliano Aguilar destapa los "insultos" de Christian Nodal hacia sus hijas

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Cuando muchos pensaban que las diferencias entre Emiliano Aguilar y Christian Nodal, formaban parte de una serie de declaraciones mediáticas, el hijo mayor de Pepe sorprendió al revelar un episodio que, según él, marcó un punto de no retorno en su relación con el intérprete de regional mexicano.

Durante una reciente entrevista televisiva, Emiliano aseguró que Nodal cruzó un límite que considera imperdonable al involucrar a su familia en medio de sus diferencias personales.

El rapero afirmó que recibió un mensaje en plena madrugada que contenía comentarios ofensivos dirigidos a sus hijas, una situación que todavía le provoca indignación.

Emiliano Aguilar rechaza las acciones de Nodal

Visiblemente molesto al recordar el episodio, Emiliano explicó que el supuesto mensaje llegó alrededor de las 3:40 de la mañana y que lo que más le afectó no fueron los insultos hacia él, sino las referencias a sus hijas.

Según relató, cualquier conflicto personal puede discutirse entre adultos, pero considera que involucrar a menores representa una línea que no debería cruzarse bajo ninguna circunstancia.

“El vato me mandó un mensaje a las 3:40 de la mañana e insultó a mis hijas... a mí insúltame lo que quieras pero con mis hijas no”, expresó en una reveladora entrevista.

“Me dijo: 'eh, que tu ex viene a mis conciertos para que yo le dé dinero para mantener a tus hijas'”, relató Aguilar, evidentemente desencajado y asegurando que, es algo que nunca le perdonará a su cuñado.

Una enemistad que viene de tiempo atrás

El conflicto entre Emiliano Aguilar y Christian Nodal no surgió recientemente. Desde hace varios meses, ambos han protagonizado intercambios indirectos y declaraciones que evidencian una relación deteriorada.

De acuerdo con las versiones compartidas por Emiliano, las diferencias se habrían intensificado a raíz de temas familiares relacionados con Ángela Aguilar. Incluso, anteriormente el rapero había lanzado fuertes críticas contra Nodal y llegó a asegurar que poseía información comprometedora sobre él.

Aunque las declaraciones han sido constantes por parte de Emiliano, Christian Nodal ha mantenido un perfil mucho más reservado y hasta el momento no ha respondido públicamente a las acusaciones más recientes.

La controversia también volvió a poner sobre la mesa la complicada relación que Emiliano mantiene con algunos integrantes de su familia.

Durante la misma conversación, el rapero dejó claro que actualmente no existe una relación cercana con Ángela Aguilar y que tampoco tiene interés en reconstruir ese vínculo.