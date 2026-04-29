Hijo de Pepe Aguilar es acusado de amenazar a un periodista de Univisión

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Emiliano Aguilar, vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que Alex Rodríguez, presentador del programa “Siéntese Quien Pueda” de Univisión, denunciara públicamente haber recibido supuestas amenazas por parte del cantante mexicano.

La declaración se realizó durante una reciente emisión del programa, donde el conductor afirmó sentirse incómodo con la situación y explicó por qué decidió no apoyar la música del hijo mayor de Pepe Aguilar.

Mensajes de Emiliano al periodista de Univisión

El periodista aseguró que desde hace tiempo ha recibido mensajes hostiles del artista a través de redes sociales, situación que escaló durante el último fin de semana cuando, presuntamente, Emiliano le escribió un mensaje con tono amenazante.

“Cuando te vea, te voy a meter un zape. Soy hombre de palabra”, habría sido una de las frases mostradas en pantalla durante el programa, según expuso el conductor.

El origen del conflicto

De acuerdo con Alex Rodríguez, todo habría comenzado después de que él decidiera no levantarse a bailar una canción de Emiliano Aguilar en el show. El presentador explicó que se negó porque no desea apoyar a alguien que, según su versión, lo ha insultado tanto a él como a su entorno familiar.

La postura del conductor abrió nuevamente el debate sobre la relación cada vez más tensa entre Emiliano Aguilar y algunos medios de comunicación.

En meses recientes, el cantante ha protagonizado varias controversias públicas, especialmente por sus declaraciones sin filtro y su actividad en redes sociales.

Rodríguez dejó claro que no tiene intención de seguir alimentando el conflicto, aunque admitió que la situación sí le generó preocupación.

La figura de Emiliano Aguilar sigue generando controversia

Lejos de pasar desapercibido, Aguilar se ha consolidado como una figura mediática que constantemente provoca conversación, tanto por su carrera musical como por su estilo frontal.

Cada declaración o publicación del cantante suele convertirse en tendencia, fenómeno que lo mantiene vigente dentro del ecosistema digital del entretenimiento.

La incógnita ahora es si esta nueva controversia quedará solo como un cruce de declaraciones o si derivará en una respuesta pública por parte del artista o su equipo.