Muere emblemática figura de “María la del Barrio”: Gremio artístico envía condolencias

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) informó por la tarde del 28 de septiembre la muerte de Concepción Márquez a los 82 años. A través de un comunicado, realzaron la trayectoria artística de la actriz en el teatro, la radio y la televisión.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Concepción Márquez, miembro de nuestro Sindicato. Actriz de amplia y destacada trayectoria en teatro, cine y televisión. Una primera actriz entrañable que dedicó su vida a los escenarios de nuestro país. Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz”, reza el escrito publicado en redes sociales.

Aunque la ANDA lamentó el deceso de la querida actriz, no compartió la causa de muerte de Concepción Márquez.

Trayectoria artística de Concepción Márquez

Con una amplia carrera, Márquez conquistó la pantalla con su participación en la telenovela “María la del Barrio”, donde encarnó a una de las vecinas de “Agripina”, interpretada por Carmen Salinas. Asimismo, actuó en “Amanecer”, dándole vida a “Trinidad”.

En el cine también tuvo sus créditos en películas como “¡Qué despadre!”, “Locas por el cambio”, “El viaje de la nonna” y “La zona”. En 2018 fue nominada al Ariel como mejor actriz por su actuación en la cinta “Cría puercos”.

Los mensajes de condolencias por parte del gremio no se hicieron esperar en la publicación, así como de la comunidad en redes sociales.