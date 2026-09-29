Carolina Herrera y Luis Miguel cenaron juntos en Nueva York

La moda y la música se juntaron, fue el encuentro que vivieron Luis Miguel y Carolina Herrera en una cena en Manhattan, Nueva York. Las figuras vuelven a encontrarse y compartir buenos momentos, reforzando la amistad que tienen desde hace años.

Juntos en Nueva York

El encuentro fue el 25 de septiembre cuando el intérprete de “La Bikina” y Carolina estuvieron en un restaurante, siendo captados por un reportero del programa “De Primera Mano”.

En las imágenes aparece la empresaria de 87 años seria y viendo al infinito, mientras que Luis Miguel se muestra viéndola fijamente, interesado en la conversación que sostuvieron.

Ambos mantienen una amistad desde hace años, apoyándose en buenos momentos, como en el 2023 cuando la empresaria estuvo presente en el show que realizó el “Sol de México” en Nueva York.

En aquel momento, Luis Miguel se bajó del escenario para darle un beso y rosas a la venezolana, quien estaba en primera fila disfrutando de todo el talento del artista.

¿Trabajo juntos?

El momento fue muy comentado por el vínculo que ambos tienen y el respeto de “Luismi” hacia Herrera, quien es todo un referente de la moda, aunque hoy se encuentra retirada y su casa de moda es dirigida por Wes Gordon.

Hasta el momento no se conoce si la reunión fue para disfrutar una cena entre amigos o si ambos estarían pensando en una alianza entre la moda y la música, como han realizado otros múltiples famosos.