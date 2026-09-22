Luis Miguel anuncia su regreso a los escenarios

Luis Miguel anunció la tarde del lunes 21 de septiembre su gran regreso a los escenarios con su “Luis Miguel Tour 2027”. Fue a través de las redes sociales que el conocido “Sol de México” compartió una fotografía con el anuncio, despertando la emoción en sus fieles fanáticos.

Gira de Luis Miguel

El intérprete de “La Bikina” no informó los lugares, países, ni las fechas para deleitar al público con sus más grandes éxitos y ese toque de elegancia que comparte en el escenario bailando, moviéndose, cantando y sonriendo.

"Luis Miguel Tour 2027", se lee en la publicación que está llena de mensajes de felicidad y emoción de fanáticos por volver a vibrar con los temas románticos del intérprete de 56 años, quien hoy vive una intensa relación con la diseñadora española Paloma Cuevas.

El anuncio llega tras unos problemas de salud que lo llevaron a estar hospitalizado en un centro de Nueva York, y luego de su última gira mundial que comenzó en 2023 y concluyó a finales de 2024, siendo un éxito absoluto en Europa y América.

La gira se consagró como la más taquillera de todos los tiempos según la información ofrecida por Billboard, al superar los $400 millones recaudados en boletos.

Una gira monumental

Fue tanto el éxito que el popular “Luismi” logró agotar las fechas a los pocos minutos de salir a la venta en múltiples países.

El cantante se presentó en Argentina, donde comenzó la gira en agosto de 2023, para luego visitar México, Estados Unidos, España, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico y República Dominicana.

También visitó Venezuela, ofreciendo un concierto de altura en el Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar el 12 de febrero de 2024.