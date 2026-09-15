Carolina Herrera reaparece en Nueva York y así luce a los 87 años ¡Icónica!

Aunque Carolina Herrera ya no está al frente de su lujosa casa de moda, sino Wes Gordon, siempre asiste a los desfiles para ver las creaciones, colores y nuevas ideas que el diseñador estadounidense lanza a la pasarela.

Carolina Herrera en Nueva York

Muestra de ello fue la reciente aparición de Herrera en la Semana de la Moda de Nueva York, a la que asistió luciendo radiante, sonriente y elegante como siempre, junto a su numerosa familia.

En redes sociales circulan videos de la venezolana de 87 años llegando al lugar junto a sus hijas y nietos, luciendo la clásica camisa blanca que impuso en la moda, pantalón alto negro y un cinturón en color verde esmeralda.

Fue un momento que la prensa y los presentes captaron en primer plano, resaltando lo bien que luce Herrera, siempre con su cabello rubio peinado hacia atrás.

Una generación de elegancia, ya que Carolina madre posó con su hija, Carolina Adriana, quien está al frente de la línea de perfumes y accesorios de la casa de moda.

Una gran colección

El desfile fue un derroche de elegancia y siluetas muy al estilo Herrera, demostrando que Wes Gordon mantiene la esencia de la firma creada por la venezolana en 1981.

Entre los colores vibrantes del desfile destacaron el naranja, beige, negro, blanco, amarillo, entre otros.

Al cierre de la nueva colección, Wes salió con gran emoción y le dio un gran abrazo a Carolina, la eterna referencia de la elegancia y sofisticación mundial.