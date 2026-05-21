Publican imágenes exclusivas del arresto de Britney Spears en marzo

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Britney Spears vuelve a ocupar titulares internacionales luego de que salieran a la luz nuevos detalles del arresto que sufrió en marzo de 2026 por conducir presuntamente bajo los efectos del alcohol y medicamentos.

Según documentos policiales revelados por TMZ, la artista habría confesado a los oficiales que había consumido diversas sustancias el mismo día en que fue detenida.

El reporte policial sobre Britney Spears

De acuerdo con el informe difundido este miércoles, Britney Spears fue detenida después de que agentes observaran su vehículo desplazándose de forma irregular entre carriles en una carretera de California.

Los oficiales señalaron que la cantante presentaba dificultades para mantener la estabilidad y un comportamiento errático durante el procedimiento. El documento también revela que Spears admitió haber tomado Prozac y Adderall.

Además, mencionan que, aseguró que podía “beber cuatro botellas de vino” y seguir funcionando normalmente. La declaración, que rápidamente se viralizó, encendió nuevamente las alarmas sobre el estado emocional y psicológico de la artista.

Las imágenes del arresto se vuelven virales

TMZ publicó además videos de las cámaras policiales donde se observa a Britney intentando completar pruebas de sobriedad antes de ser esposada por las autoridades.

Las imágenes muestran a la cantante visiblemente alterada mientras conversa con los agentes en plena carretera. El material audiovisual se convirtió rápidamente en tendencia en plataformas como TikTok y X.

El arresto ocurrió el pasado 4 de marzo en Ventura County, California. Semanas después, la cantante aceptó un acuerdo judicial para reducir el cargo inicial de DUI a conducción imprudente relacionada con alcohol o sustancias.

Como parte de la sentencia, Spears deberá cumplir un año de libertad condicional y asistir a programas de educación sobre abuso de sustancias.