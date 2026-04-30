Britney Spears es acusada formalmente: este es el delito que se le atribuye

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Una vez más, Britney Spears acapara titulares luego de que las autoridades de California la acusaran formalmente de conducir bajo los efectos del alcohol y drogas, un nuevo episodio que reaviva la preocupación sobre el estado actual de la cantante.

Semanas atrás, la ‘Princesa del Pop’ fue detenida tras mostrar un comportamiento errático al volante en una autopista del condado de Ventura, California. La intervención policial ocurrió después que los agentes detectaran irregularidades en su conducción.

¿Cuál es el delito de Britney Spears?

Aunque inicialmente trascendió como una detención por sospecha de DUI (Driving Under The Influence), nuevas actualizaciones indican que la cantante ya enfrenta un cargo formal menor relacionado con conducir bajo la influencia de alcohol y otras sustancias.

La estrella pop de 44 años fue acusada durante la audiencia planificada para este 30 de abril de 2026, pese a que, en la actualidad, se encuentra internada en un centro de rehabilitación, decisión que tomó gracias a la influencia de sus dos hijos.

Detención de Britney Spears

Según información revelada por autoridades y retomada por diversos medios, Britney habría sido interceptada alrededor de las 9:30 de la noche tras conducir de manera irregular. Posteriormente fue trasladada a una estación policial para completar el protocolo correspondiente.

Reportes preliminares señalaron que la artista mostró aparentes signos de intoxicación y fue sometida a pruebas de sobriedad. Hasta ahora, no se han dado a conocer públicamente todos los resultados toxicológicos ni el tipo específico de sustancias involucradas.

Horas después de su arresto, Spears fue liberada y quedó citada para responder legalmente por el incidente.

Este nuevo escándalo llega en un momento especialmente delicado para Britney Spears, quien en los últimos años ha mantenido una relación complicada con la exposición mediática tras el fin de su tutela legal en 2021.