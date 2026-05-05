Presentadora venezolana celebró su boda por civil en Caracas

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La actriz de ‘NPS: No puede ser’ Natalia Moretti se casó por el civil con Roberto Passa en una ceremonia íntima con familiares y amigos cercanos.

Con un coctel en un reconocido restaurante en Los Palos Grandes, los invitados pudieron disfrutar de la magia gastronómica de la carta, desde langostino, raviolis y lomito con salsa.

La presentadora y locutora, optó por un vestido corto con un corte en capa en tonalidad crema, combinado con un estilismo que realzaba sus facciones.

La boda se celebró el lunes 04 de mayo, según una publicación de la venezolana. Fue a través de su cuenta de Instagram, donde Natalia Moretti compartió las adorables fotografías de su unión, sin hondar en muchos detalles.

Natalia Moretti lucha contra el lupus

Moretti reveló que el año pasado fue diagnosticada con lupus, una enfermedad autoinmune crónica donde el sistema inmunitario ataca tejidos sanos, causando inflamación y daño en órganos como articulaciones, piel, riñones y corazón.

Como consecuencia renunció a su trabajo en radio, el cual era un sueño cumplido. Sin embargo, su enfoque es salud y ahora debe tomar una gran cantidad de pastillas.

“He cambiado mi estilo de vida radicalmente y uno de los principales consejos es tener que dormir, descansar”, indicó.