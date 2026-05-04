Natalia Moretti fue diagnosticada con lupus y reveló por qué guardó silencio

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Una dura confesión realizó hace días en Instagram, la actriz y animadora venezolana Natalia Moretti. La criolla que participó en la serie “NPS: No puede ser”, reveló que el año pasado fue diagnosticada con lupus.

Natalia rompió el silencio

Tranquila desde su carro, Moretti confesó que la enfermedad la llevó a renunciar a su trabajo en la radio, el cual era su empleo soñado por tener una buena hora, comunidad, equipo y buena sintonía.

Sin embargo, nada del éxito mencionado es más importante que su salud, destacando que ahora debe tomar una gran cantidad de pastillas.

La ganadora del reality “Bailando con las estrellas” de Venevisión, fue muy clara en comentar que hace un año y medio estuvo recluida en un centro de salud, por la enfermedad, que la llevó a tener una fuerte crisis.

“He cambiado mi estilo de vida radicalmente y uno de los principales consejos es tener que dormir, descansar”, indicó.

La recomendación del médico fue muy clara para Moretti, quien confesó que se despertaba a las cinco de la mañana para poder realizar el programa radial.

Dedicada a ella

“Recuerdo que me dije ‘yo lo voy a intentar me voy a dar el chance, para poder seguir trabajando en lo que me gusta’ al final tuve que decir que no, por escogerme a mí al darme cuenta que no lo estaba logrando”, comentó.

Aseveró que tras un año el cuerpo comenzó a pasar factura con fatiga y su mente solía estar muy cansada. Admitió que la decisión no fue nada fácil, pero, es un proceso de saber que la tranquilidad es prioridad para recuperarse.

Hoy la criolla lleva una vida dedicada a los entrenamientos, así lo muestra en su perfil de Instagram, realizando diversas rutinas para mantenerse en forma y sana.